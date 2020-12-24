زكي: مصر استعادت دورها الريادى بإفريقيا فى عهد السيسى

استقبل سفير جيبوتي لدى مصر محمد ظهر حرس، الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، بحضور خديجة إدريس مستشارة السفير، والدكتور وليد العشرى مدير المركز الإعلامي بجامعة طنطا، فى إطار الاستعدادات لسفر وفد جامعة طنطا إلى جيبوتي يوم 17 يناير المقبل.وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن مصر استعادت دورها الريادى فى إفريقيا فى عهد الرئيس السيسي، وأن جامعة طنطا تسعى لخدمة الأشقاء فى إفريقيا من خلال فرعها الذي سيتم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جيبوتي.قدم السفير الجيبوتي التهنئة للدكتور محمود زكى على توليه مهام منصب رئيس جامعة طنطا، متمنيًا له التوفيق، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي مع جامعة طنطا لما لها من مكانة مرموقة، وما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية ومجتمعية معترف بها دوليًا.