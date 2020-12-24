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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالمنيو والزينة.. كيف استقبلت الفنادق الكريسماس خلال أجواء كورونا؟

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:15 م
الفنادق
الفنادق
أسوان_إسراء توفيق
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مع أزمة فيروس كورونا تباينت أجواء الكريسماس مقارنة بالأعوام الماضية قبل حلول تلك الأزمة، حيث أنه نظرًا لحلول الموجة الثانية تم إلغاء الاحتفالات بشكلًا نهائيًا، وتم الاكتفاء بتناول عشاء فقط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المحتفلين والعاملين في الفنادق، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

ومن ناحيته قال عادل فوزي جادو، وكيل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان، إنه طبقًا لقرار رئاسة الوزراء تم إلغاء الاحتفالات بالفنادق بشكل نهائي، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه بالفنادق المطابقة للمواصفات والحاصلة على شهادات معتمدة من وزارتي السياحة والصحة، يتم تطبيق نظام اختيار الأكلات من "المنيو"، كعشاء عادي، بديلا للبوفيهات المفتوحة التي تم إلغاؤها منذ بدء أزمة كورونا.

واستكمل لـ''الدستور''، أنه لإضافة أجواء البهجة للزائرين خلال عيد «الكريسماس»، تم وضع أشجار الكريسماس والإضاءات، بالإضافة إلى الزينة المختلفة التي تساهم في إضافة الأجواء المبهجة لهم، نظرًا لإلغاء الاحتفال خلال هذا العام.

وأشار إلى أنه ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتباعها تكون صالة الفنادق بنصف قوتها بخصوص الأعداد المتواجدة في المكان لتناول العشاء، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم، والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الزائرين والعاملين.

ومن جهة أخرى قال خيرى علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، لـ''الدستور''، إن هناك تواجد بشكل ملحوظ للأجانب للاحتفال بعيد الكريسماس، وعلى الرغم من اختلاف نسبة الإشغالات السياحية خلال هذا العام داخل المحافظة أثر تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك نسبة تواجد لهم في الفنادق.

وأضاف لـ''الدستور''، أن هناك نسبة أيضًا للسياحة الداخلية داخل المحافظة في أطار أعياد الكريسماس، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على أكمل وجه داخل المنشآت السياحية، للحفاظ على سلامة وصحة الزائرين والعاملين.
بالمنيو والزينة.. كيف استقبلت الفنادق الكريسماس خلال أجواء كورونا؟
بالمنيو والزينة.. كيف استقبلت الفنادق الكريسماس خلال أجواء كورونا؟
بالمنيو والزينة.. كيف استقبلت الفنادق الكريسماس خلال أجواء كورونا؟
بالمنيو والزينة.. كيف استقبلت الفنادق الكريسماس خلال أجواء كورونا؟

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