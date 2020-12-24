ألمانيا: توقعات نسبة الإشغال في القطارات ما بين 35 و40% في عيد الميلاد

أشارت توقعات شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) إلى عدم حدوث الإقبال المعتاد على قطاراتها في عيد الميلاد في هذا العام بسبب جائحة كورونا.وأوضحت الشركة المملوكة للحكومة الألمانية مساء اليوم الخميس أن نسبة الإشغال في قطاراتها خلال فترة العيد ستتراوح في المتوسط ما بين 35 و 40%، وستصل هذه النسبة إلى نحو 60% بالنسبة لكل وسائل المواصلات وهو مستوى أدنى من مستوى العام الماضي.وأضافت الشركة أنها قدمت نحو مئة قطار خاص لحركة النقل هذا العام حتى تتيح للركاب الحفاظ على مسافة التباعد المكاني على متن القطارات بصورة أفضل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيوفر 13 ألف مقعد إضافي للركاب حتى نهاية العام الحالي.