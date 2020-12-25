مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-12-2020
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:06 ص
هبه محمدطباعة
يقدم لكم «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، تسير هيئة السكك الحديد عدد كبير من الرحلات اليومية لمحافظات الوجهين القبلي والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد القطارات من بداية تحركها من القاهرة لباقي المحافظات.
موعد قطار رقم 1143 اليوم الجمعة - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
موعد قطار رقم 935 اليوم الجمعة - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
موعد قطار رقم 1935 اليوم الجمعة - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
موعد قطار رقم 954 اليوم الجمعة - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
موعد قطار رقم 966 اليوم الجمعة - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
موعد قطار رقم 586 اليوم الجمعة - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
موعد قطار رقم 948 اليوم الجمعة - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
موعد قطار رقم 662 اليوم الجمعة - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.
موعد قطار رقم 268 اليوم الجمعة - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
موعد قطار رقم 1116 اليوم الجمعة - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.
موعد قطار رقم 12 اليوم الجمعة - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.
وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات فئات درجات " إكسبريس درجة أولى وثانية " مكيفة ومتطورة إلى جانب قطارات النوم.
مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظاتتعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 25-12-2020:
موعد قطار رقم 1143 اليوم الجمعة - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
موعد قطار رقم 935 اليوم الجمعة - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
موعد قطار رقم 1935 اليوم الجمعة - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
مواعيد القطارات المميزة اليوم الجمعة 25-12-2020موعد قطار رقم 956 اليوم الجمعة - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
موعد قطار رقم 954 اليوم الجمعة - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
موعد قطار رقم 966 اليوم الجمعة - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
موعد قطار رقم 586 اليوم الجمعة - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
موعد قطار رقم 948 اليوم الجمعة - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
موعد قطار رقم 662 اليوم الجمعة - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.
موعد قطار رقم 268 اليوم الجمعة - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
موعد قطار رقم 1116 اليوم الجمعة - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.
موعد قطار رقم 12 اليوم الجمعة - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.
وتشمل قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات فئات درجات " إكسبريس درجة أولى وثانية " مكيفة ومتطورة إلى جانب قطارات النوم.