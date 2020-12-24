محافظ بورسعيد يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وزار عددا من كنائس المحافظة.خلال زيارته لكنيستي سانت أوجيني والقديس نيكولاس، أكد أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، مشيرا إلى أن هذا النسيج الوطني أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة، التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء.