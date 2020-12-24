«التخطيط»: تنفيذ مشروع تأهيل خطوط الغاز بالبحيرة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انتهاء تنفيذ مشروع إنشاء خط غاز لتغذية محطة إسالة بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق 5 شهور.وأوضحت الوزارة وفقًا لتقرير صادر عنها أن المشروع يتضمن إمداد محطة الإسالة بالغاز الطبيعى لإسالته وتوريده للخارج، بالإضافة إلى تأهيل خط غاز رشيد أبو حمص بتكلفة 20 مليون جنيه حيث يساهم المشروع بشكل أساسى فى المحافظة على كفاءة الشبكة القومية للغاز.