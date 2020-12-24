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الثقافة

محب جميل يكشف وقائع الليلة الأخيرة فى حياة عبد المطلب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:53 م
محمد عبد المطلب
محمد عبد المطلب
خالد حماد
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اسم محمد عبد المطلب أحد الأسماء البارزة في مشهد الغناء العربي، هذا ما تشير إليه سيرته، بدءًا من العمل ببطانة عبد اللطيف البنا، وصولًا إلى تبني فتحية محمود موهبته والإيمان بها، والأصرار على تقديمه في ظل حالة الرفض الأهوج الذي كان يطاله من الجمهور.

سيرة عبد المطلب كما جاءت في كتاب "محمد عبد المطلب سلطان الغناء" للكاتب والباحث محب جميل، سيرة مليئة بالاحباطات والنجاحات، لرجل عشق الفن وأصر أن يكون ما يريده.

يسرد الباحث محب جميل تفاصيل الليلة الأخيرة لطلب "فارق عبد المطلب الحياة في الحجرة رقم 1408 بفندق شيراتون القاهرة إثر أزمة قلبية في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 1980. قبلها كان يجلس مع المنتج محمد عدنان عواد صاحب "فارس فيلم" ليوقع عقدا للغناء في أحد فنادق الهرم، كما أتفق على إنتاج مسلسل يشدو خلاله بأسماء الله الحسني كان من المفترض أن يسافر لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته في الإسكندرية، ثم يعود ليباشر الغناء طبقًا للعقد الذي وقعه مع عواد. ولعد الترتيبات الخاصة بمراسم الجنازة، شيعت من مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير بحضور عبد المنعم سليم أمين رئاسة الجمهورية مندوبًا عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنصور حسن وزير الثقافة والإعلام، وسعد الدين وهبة وكيل أول وزارة الثقافة، والى جانب أسرته حضر من الفنانين:" محمود الشريف، كمال الطويل، ومحمد الموجي، وأحمد صدقي، وماهر العطار، وهاني مهنى، ومحمود شكوكو وآخرون من عشاقة ومحبيه.

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