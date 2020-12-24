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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:20 م
الكشف الطبى
الكشف الطبى
حسام فهمي
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وقعت مديرية الصحة بدمياط، الكشف الطبى بالمجان على ٢٠٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للاهالى بمختلف المناطق.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٦٧ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ١٥ حالة أخرى، فضلًا عن إجراء ١٥ أشعة عادية والكشف بالسونار لعدد ٥٣ حالة وأيضًا إجراء ٢٧٠ تحليلا معمليا.
توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط
توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط
توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط
توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط
توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط
توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط
توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط
توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

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