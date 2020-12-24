توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

وقعت مديرية الصحة بدمياط، الكشف الطبى بالمجان على ٢٠٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للاهالى بمختلف المناطق.وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٦٧ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ١٥ حالة أخرى، فضلًا عن إجراء ١٥ أشعة عادية والكشف بالسونار لعدد ٥٣ حالة وأيضًا إجراء ٢٧٠ تحليلا معمليا.