«تجارة الجملة»: صرف مستحقات شركات التعبئة الموردة للسلع بالصعيد

أكد الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أنه سيتم البدء في صرف مستحقات شركات ومصانع التعبئة للسكر والشركات الأخرى الموردة للسلع من خلال فروع الجملة بمحافظات الوجه القبلي يوم الأحد المقبل.وأضاف محمد عاطف في تصريح خاص لـ«الدستور» أنه أصدر قرارا إلى مديري الفروع المبيعات الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظات الوجه القبلي بصرف المستحقات المتأخرة للشركات والمصانع، مشيرا إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها في توفير السلع على البطاقات التموينية شهريا وتوزيعها على البقالين ومشروع «جمعيتي» ولايوجد أي نقص في السلع التموينية أو السلع الحرة في الهايبرات أو فروع التجزئة.