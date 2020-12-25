«الدستور» ترصد إجراءات الحكومة لمكافحة انتشار الموجة الثانية من كورونا

غلق مراكز الدروس الخصوصية وحظر الأفراح وسرادقات العزاء بالمنوفية

إغلاق قاعات الأفراح المناسبات لمنع انتشار كورونا بالفيوم

قرارات غلق جديدة لمواجهة «كورونا» بالإسماعيلية.. وتحذيرات للمخالفين

مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ودخول مصر في بداية زروة الموجة الثانية، أخذت الدولة على تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس وقرارات غلق جزئية لبعض الجهات بمواعيد تتناسب مع تقليل الازدحام.. "الدستور" ترصد إجراءات الغلق في المحافظات.وجه محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون بعدم عقد أي اجتماعات أو ندوات إلا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء، سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، وكذلك التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.وأكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مناشدا جموع المواطنين بالالتزام الكامل بكافة الإجراءات حفاظا على سلامتهم وتحقيقا للصالح العام.كما شدد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وكذلك إلزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على جميع المنشآت الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وكان قد أصدر اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، كتابًا دوريًا حمل رقم 315 بتاريخ 21122020، لتخفيض العمالة داخل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات بنسبة 50%، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأكد الكتاب الدوري الذي أصدرة محافظ المنوفية، أن القرار تم اتخاذه في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، توفيرًا للحماية اللازمة للعاملين، بكافة الجهات الإدارية بالمحافظة.وشدد محافظ المنوفية في كاتبة على أن يتم حضور كامل العدد من مديري العموم، مديرو الإدارات، رؤساء الأقسام، ويتم تخفيض عدد العاملين الباقيين بنسبة 50% من إجمالي، عدد العمالة، بعد استبعاد السيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بالتناوب فيما بينهم، وبما لايؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قرارًا بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات بجميع أنواعها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.ونص القرار الذى حمل رقم 532 لسنة 2020 على إغلاق قاعات الأفراح، ودور المناسبات بجميع أنواعها بنطاق المحافظة مع منع إقامة أي سرادقات وتجمعات لجميع المناسبات، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 25 -12 -2020، تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا المشكلة بالقرار 140 لسنة 2020 الخاصة بوضع الخطط والآليات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على الصالح العام.أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا، الخميس، بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بالمصالح الحكومية بالمحافظة، وتقليل الكثافات والتجمعات؛ للحفاظ وحماية العاملين والمواطنين المترددين على تلك الجهات من فيروس كورونا، على أن لا يقل عدد الحضور اليومي عن 25 % من قوة العاملين بالجهة.كما تضمن القرار المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة، وإجراءات تطبيق التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات على المخالفين.ويشمل القرار حظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، مع استمرار غلق دور المناسبات وحظر إقامة سرداقات العزاء وما يماثلها، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.ويعمل بهذا القرار فور صدوره، وأنه على المختصين تنفيذه كل فيما يخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.كما أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي، قرارا برقم 899 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سعيد السقعان مدير مديرية الصحة بالإسماعيلية، وذلك بشأن تكثيف الحملات على المصانع والمنشآت العاملة في المجال الطبي بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وتضم اللجةه مدير التفتيش الصيدلي ومدير المخازن بمديرية الصحة ومندوب عن إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.وتختص اللجنة المشكلة بالتفتيش على كافة الصيدليات والمصانع والشركات ومخازن الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمنشأت الطبية، وضبط أية مخالفات للقوانين واللوائح بها بمحاضر إثبات حالة مؤرخة وموضح بها المخالفات تفصيلا.كما يتم التفتيش إذا كان يوجد بالصيدليات أو مخازن الأدوية والمعامل الخاصة وغيرها من المنشآت العاملة فى المجال الطبي أيه أدوية مهربة أو غير مسجلة أو مخالفة للقوانين واللوائح وإعداد تقارير دورية للعرض على المحافظ تبعا لتقدم اللجنة.