إصابة النائب ضياء داود بكورونا ويخضع للعزل المنزلي

أعلنت الصفحة الرسمية للنائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، إصابة النائب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدة أنه بدأ فى تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضوعه للعزل المنزلى بعيدا عن أسرته.وقالت الصفحة فى منشور لها: "الحمد لله والشكر لله قدر الله وماشاء فعل تأكد منذ قليل إصابة النائب ضياء الدين داود بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبدأ النائب في تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضوعه للعزل المنزلى بعيدا عن أسرته داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء".وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت فوز كل من ضياء الدين داوود بالمقعد الأول، فيما حصد ضياء علي بصل، على المقعد الثاني في انتخابات مجلس النواب 2020.