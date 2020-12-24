بدأ برسالة خاصة للزمالك.. 6 قرارات جديدة للأهلي في «اجتماع الخميس»
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:43 م
عقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا، اليوم الخميس، بنظام «الفيديو كونفرانس».
وتواجد محمود الخطيب، رئيس النادي، رفقة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، في فرع النادي بالشيخ زايد، حيث جهزت إدارة تكنولوجيا المعلومات شاشة في غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بُعد.
شهد الاجتماع في بدايته تقديم مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، خالص التعازي لنادي الزمالك ومسئوليه وجماهيره في وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. وأكد المجلس بكامل هيئته أنه كان حريصًا على المشاركة في تشييع جنازة المغفور له.