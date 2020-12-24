بدأ برسالة خاصة للزمالك.. 6 قرارات جديدة للأهلي في «اجتماع الخميس»

عقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا، اليوم الخميس، بنظام «الفيديو كونفرانس».





وتواجد محمود الخطيب، رئيس النادي، رفقة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، في فرع النادي بالشيخ زايد، حيث جهزت إدارة تكنولوجيا المعلومات شاشة في غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بُعد.





شهد الاجتماع في بدايته تقديم مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، خالص التعازي لنادي الزمالك ومسئوليه وجماهيره في وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. وأكد المجلس بكامل هيئته أنه كان حريصًا على المشاركة في تشييع جنازة المغفور له.