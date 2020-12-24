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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

9 مصابين من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة بقنا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:23 م
انقلاب سيارة بقنا
انقلاب سيارة بقنا
قنا: إسلام البكري
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أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال، مساء اليوم الخميس، في حادث مأساوي بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، جراء انقلاب سيارة بيجو كانوا يستقلونها، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من الدكتور بدوي السعيد، مدير مرفق الإسعاف، يفيد بإصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة بيجو بالقرب من قرية الرزقة في أبوتشت.

أسفر الحادث الذي كشفت التحريات الأولية أنه بسبب السرعة الزائدة، عن إصابة كل من، إيمان عبدالحكيم إبراهيم، 30 عامًا، وعلي وحيد عويس، 12 عامًا، وإسماعيل عويس إبراهيم، 50 عامًا، وندى حاتم عويس، 16 عامًا، وأميرة إبراهيم أحمد، 12 عامًا، وأسماء وحيد عويس، 7 أعوام، ونجاة عبدالحكيم إبراهيم، 7 أعوام، وحسن ذكي، 35 عامًا، وآية حاتم عويس، 4 أعوام.

فيما قد جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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