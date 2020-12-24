وفاة المنشد الديني عادل العسكري بعد إصابته بكورونا

توفي منذ قليل المنشد الديني الصوفي عادل العسكري، عن عمر ٥٨ عاما، متأثراَ بإصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصيب به منذ ١٠ أيام.وينتمي «العسكري» لعائلة صوفية، حيث إن جده هو العارف بالله الشيخ مصلح سلامة وينتمي للطريقة الرفاعية ويعد أشهر المداحين بوجه بحري.وكشفت عائلة المنشد الصوفي أنه سيتم دفنه غدًا بمقابر العائلة بالقليوبية، عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد وضريح جده الشيخ مصلح سلامه بالخانكة، حيث سيودعه الآلاف من أتباع الطريقة الرفاعية.ونعت الطريقة الرفاعية بالقليوبية المنشد عادل العسكري، حيث أكدت على أنه كان من كبار المنشدين الصوفية الذين سلكوا الطريق الرفاعي منذ نعومة أظافره حيث كان من الصوفية الزاهدين، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.