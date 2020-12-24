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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3362 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:24 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير اليوم الخميس، إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 325 ألفا و96 حالة في المجمل بزيادة 3362 وفاة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 18 مليونا و391 ألفا و571 حالة، بزيادة 221408 حالات جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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