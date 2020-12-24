رئيس جامعة طنطا يحيل المتسببين فى تزاحم طلاب الصيدلة للتحقيق

قرر الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إحالة المتسببين في واقعة تزاحم الطلاب داخل كلية الصيدلة اليوم أثناء امتحانات العملى للتحقيق العاجل.وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه لا تهاون فى توقيع العقوبات الرادعة على كل من يخالف الالتزام بالإجراءات الاحترازية من جامعة طنطا بلا استثناء، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، خاصة فى ظل تفشى أزمة فيروس كورونا.