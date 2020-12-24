تونس تضيف الدنمارك إلى قائمة حظر السفر بسبب مخاوف كورونا

ذكرت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء نقلا عن وزارة النقل أن تونس علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى الدنمارك، وسط مخاوف من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.وذكرت الوكالة الرسمية أن التعليق يسري حتى إشعار آخر، ويشمل "المسافرين الذين أقاموا أو عبروا الدنمارك".كانت تونس قد أعلنت يوم الاثنين تعليق جميع الرحلات مع كل من بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا.