محافظ مطروح يستقبل المنسق الوطني لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي

وتقديم حوافز للمربين والرعاة وخاصةً خلال سنوات الجفاف التي تؤثر على حالة المراعي ومقترح توصية بتبني هذا التشريع بمجلس النواب حتى يتم تعظيم الاستفادة من أراضي المراعي بمنطقة الساحل الشمالي خاصةً وجمهورية مصر العربية عامةً.



كما ناقش اقتراح عمل صندوق بالمحافظة، حيث إن المشروع سوف يقوم بتقديم مساهمة من المشروع لتوفير قروض الأعلاف للمربين.



ووافق محافظ مطروح على الاقتراح مؤكدا دعم المحافظة للثروة الحيوانية، مشيرا إلى الموافقة على اقتراح لجنة محلية تضم قائمة من المجتمع المحلي والجمعيات والمربين والعمد والمشايخ والنواب والجهات ذات الصلة لدراسة مقترح القانون الذي سوف يتم تقديمه لمجلس النواب بهدف إعداده بما يتماشى مع رؤية المجتمع المحلى مقدما الشكر لمركز سدارى ومركز بحوث الصحراء لمجهوداتهم.

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، بمكتبه، الدكتور محمد دراز المنسق الوطني لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي (HERD) الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF).وقام الدكتور محمد يحيى دراز المنسق الوطني للمشروع بحضور المهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية بعرض أهم الأنشطة التي تم تنفيذها بالمشروع، وكذا توصيات حلقة النقاش التي عقدت بمشاركة رموز المجتمع المحلي شاملًا أعضاء مجلس النواب بمطروح ولفيفا من عمد ومشايخ وممثلي المجتمع المدني ورؤساء الاجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح وبعض الرعاة والمربين للإنتاج الحيواني بالمحافظة.كما قام بعرض توصيات الدراسة التي أجرتها المنظمة العربية حول السياسات والآليات المنظمة لاستغلال المراعي الطبيعية وتنمية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية للمراعي تكون مسئولة عن تنظيم وإدارة المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية إضافة إلى مقترح تشريعي متكامل يستهدف إدارة المراعي.وناقش القضايا التي تتعلق بتدهور المراعي وأسبابها والحلول المقترحة مثل توفير مصادر غير تقليدية للمياه واستخدام المخلفات في عمل أعلاف غير تقليدية منخفضة التكاليف،