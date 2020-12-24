توقعات باستمرار تعافي الاقتصاد الماليزي خلال الأشهر الأولى من 2021

يتوقع الخبراء أن يواصل الاقتصاد الماليزي مسيرته نحو التعافي خلال الأشهر الأولى من عام 2021 وفقا لإدارة الإحصاءات الماليزية.وقال رئيس الإحصائيين الماليزيين الدكتور عُزير محيى الدين، مستشهدا بالتقرير الاقتصادي لبنك آسيا للتنمية الصادر في ديسمبر 2020، إن الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا من المتوقع أن يتقلص هذا العام بنسبة 6 % ويسجل نموًا بنسبة 7 % في عام 2021، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما).وتابع قائلا: "إن من مهمات الأنشطة الاقتصادية أن تستمر في توفير فرص عمل وإيجاد حل مناسب ونهج مستهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) مع ضمان عدم تضرر رجال الصناعة الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد".وأفاد: "مع اقتراب نهاية عام 2020، أثارت أخبار إطلاق اللقاحات المضادة لكوفيد 19- فرح جميع أنحاء العالم بما فيها ماليزيا التي من المتوقع أن تستلم هذه اللقاحات في فبراير 2021".وأشار إلى أن الاقتصاد الماليزي يتعافى بشكل تدريجي مع استمرار الرقابة على الوضع الوبائي من خلال الإجراءات التشغيلية الموحدة الصارمة التي وضعتها الحكومة لمكافحة الجائحة.