أجراس «الكاتدرائية» تدق لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد

دقت أجراس كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر للأقباط الكاثوليك، لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الكاثوليكية التقويم الغربي.وعلى أجراس الكاتدرائية وألحان الشمامسة بدأ موكب الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، في الدخول إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية بمصر.تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الخميس، بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي.ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، وفقا للإجراءات الاحترازية المشددة التي وضعت من قبل الكنيسة الكاثوليكية بمصر.وقالت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان في وقت سابق، إنه بخصوص قداس عيد الميلاد سيتم إقامته في كل الكنائس بنفس الإجراءات الاحترازية، ويمكن إضافة قداس آخر يوم العيد صباحا، حسب احتياج كل رعية بالتنسيق مع مطران كل إيبارشية، لتقليل أعداد الحاضرين في كل قداس.وشددت الكنيسة الكاثوليكية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وألا يتجاوز المشاركون في حضور القداسات 40% من سعة الكنيسة، ويكون هناك فاصل بين كل شخص وآخر مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.