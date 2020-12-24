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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:04 م
جريدة الدستور
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أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللجنة تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة بالنادي.

وشدد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن المفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" تسير بصورة جيدة وهناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين.

وأضاف: "أوباما أحد كباتن الفريق وابن من أبناء الزمالك ولا يمكن التفريط فيه، خاصة أنه من الأعمدة الأساسية بالفريق".

وفي الأيام الماضية، تواردت أنباء عن وجود مفاوضات من قبل النادي الأهلي مع أوباما، بواسطة كهربا، وقال الإعلامي إسلام صادق إن أوباما يملك عرضا جادا من النادي الأهلي للانتقال إلى المارد الأحمر خلال فترة المقبلة.

وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كهربا يتوسط من أجل انتقال أوباما إلى صفوف الأهلي وعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي لمعرفة رأيه فى الانتقال إلى صفوف الفريق الاحمر".



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