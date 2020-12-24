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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«أصالة وتامر وبسمة».. «بوستات طلاق» هزت السوشيال ميديا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:32 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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نشرت المطربة أصالة صورة لزوجها السابق طارق العريان مع الموديل اللبنانية نيكول سعفان عبر صفحتها الرسمية بموقع «انستجرام».

وأصبحت السوشيال ميديا منفذ للمشاهير للتعبير عن مشاعرهم، ونرصد هذا التقرير «بوستات» لنجوم تصدروا عرش التريند.
«أصالة وتامر وبسمة»..
«هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي»
تصدرت الفنانة أصالة نصري تريندات السوشيال ميديا بعدما نشرت صورة لزوجها برفقة الموديل اللبناني نيكول سعفان، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وطالبها كثيرون بضرورة التحلي بالقوة، ونسيان الماضي وعدم التفكير فيه.
«أصالة وتامر وبسمة»..
«أحب أعرفكم إننا بنحضر أوراق الطلاق»
أعلنت بسمة بوسيل على «انستجرام» انفصالها عن زوجها النجم تامر حسني، وكتبت: «لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور».

وأضافت: «أحب أعرفكم إن أحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق»، الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
«أصالة وتامر وبسمة»..
«متهورة بس بحبك»
وكتب تامر حسني على «انستجرام»: «بسمة حبيبتي للأسف انتي ما فكرتي كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها إزاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم أنا مش هزعل منك ولا هيرضيني إنك تزعلي».

وأضاف: «كان نفسي الكلام دا يكون بينا لكن انتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبينا أغلى ما فيها ربنا يخلينا لينا ويخليهم لينا، يارب، متهورة بس بحبك».
«أصالة وتامر وبسمة»..
«إنها لعنة الحب ياعمر»
كريستيان بيسري ‏كانت محل حديث السوشيال ميديا بعدما تغزل بها أحد المشاهدين ويدعى عمر، وأرسل لها شعرا، وتداولت عدد من الصفحات أبياتا أخرى من الشعر نسبت إليها بينما الحقيقة أن شاعرا يمنيا آخر تقمص شخصيتها ليرد على معجبها ويدعى سلمان القابلتي.

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