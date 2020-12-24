«أصالة وتامر وبسمة».. «بوستات طلاق» هزت السوشيال ميديا





وأصبحت السوشيال ميديا منفذ للمشاهير للتعبير عن مشاعرهم، ونرصد هذا التقرير «بوستات» لنجوم تصدروا عرش التريند.

نشرت المطربة أصالة صورة لزوجها السابق طارق العريان مع الموديل اللبنانية نيكول سعفان عبر صفحتها الرسمية بموقع «انستجرام».وأصبحت السوشيال ميديا منفذ للمشاهير للتعبير عن مشاعرهم، ونرصد هذا التقرير «بوستات» لنجوم تصدروا عرش التريند.

«هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي»

تصدرت الفنانة أصالة نصري تريندات السوشيال ميديا بعدما نشرت صورة لزوجها برفقة الموديل اللبناني نيكول سعفان، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وطالبها كثيرون بضرورة التحلي بالقوة، ونسيان الماضي وعدم التفكير فيه.

«أحب أعرفكم إننا بنحضر أوراق الطلاق»

أعلنت بسمة بوسيل على «انستجرام» انفصالها عن زوجها النجم تامر حسني، وكتبت: «لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور».



وأضافت: «أحب أعرفكم إن أحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق»، الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أعلنت بسمة بوسيل على «انستجرام» انفصالها عن زوجها النجم تامر حسني، وكتبت: «لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور».وأضافت: «أحب أعرفكم إن أحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق»، الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«متهورة بس بحبك»

وكتب تامر حسني على «انستجرام»: «بسمة حبيبتي للأسف انتي ما فكرتي كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها إزاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم أنا مش هزعل منك ولا هيرضيني إنك تزعلي».



وأضاف: «كان نفسي الكلام دا يكون بينا لكن انتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبينا أغلى ما فيها ربنا يخلينا لينا ويخليهم لينا، يارب، متهورة بس بحبك». وكتب تامر حسني على «انستجرام»: «بسمة حبيبتي للأسف انتي ما فكرتي كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها إزاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم أنا مش هزعل منك ولا هيرضيني إنك تزعلي».وأضاف: «كان نفسي الكلام دا يكون بينا لكن انتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبينا أغلى ما فيها ربنا يخلينا لينا ويخليهم لينا، يارب، متهورة بس بحبك».