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اقتصاد

بروتوكول بين «سلامة الغذاء» و«الجمارك» للشحنات الغذائية المستوردة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:58 م
كمال نجم، رئيس مصلحة
كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك
راندا التوني
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وقّع كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مساء اليوم بمقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء بروتوكول تعاون مشترك حول "برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد AEO مصر" بين المصلحة والهيئة لتعزيز الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين مصلحة الجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتذليل العقبات التى تعوق تيسير حركة التجارة الدولية وتبسيط إجراءات الإفراج عن الغذاء، فى ظل ازدياد حجم التدفق التجارى عبر سلسلة الإمداد الدولية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»

جاء ذلك إدراكا من مصلحة الجمارك المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لأهمية تفعيل البرامج الدولية الحديثة لتيسير وتأمين حركة التجارة الدولية ومنها تطبيق الإستراتيجية الجديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء نحو الرقابة على الواردات الغذائية وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد AEO مصر الذى يهدف إلى تقديم التيسيرات والمزايا للشركات التي يتم اعتمادها فى البرنامج بشرط إدراجها لدى الهيئة في القوائم البيضاء للمنشآت الغذائية المستوردة، من خلال نظام منسق لإدارة المخاطر وأحدث النظم التكنولوجية لتطبيق نظام المسارات المبني على المخاطر بما يُسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

في ضوء الاجتماعات التى عقدت بين ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلي مصلحة الجمارك لوضع تصور حول مشاركة الهيئة ضمن منظومة تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد AEO مصر بالجمارك المصرية.

يتضمن البروتوكول إنشاء قائمة مشتركة ملحق (أ) يدرج بها الشركات المعتمدة بالقائمة البيضاء لدى كل من البرنامج والهيئة، يتم تحديثها بالتنسيق المتواصل بين الطرفين مع الإحتفاظ بتحديد نسبة الفحص لمسارات الهيئة، واتفاق الطرفان على المزايا والتيسيرات التي تمنح من البرنامج والهيئة للشركات المدرجة بالملحق (أ) وإدراج تلك المزايا بقائمة تلحق بهذا البروتوكول ملحق (ب) مع السعى لإضافة مزايا جديدة، وقيام كل من برنامج المشغل الاقتصادي والهيئة بتبادل قوائم الشركات المعتمدة بالبرنامج وذات الصلة بالغذاء وتقع في نطاق اختصاصات الهيئة وتحديثها باستمرار من خلال نقاط الاتصال بين الطرفين.

وينص البروتوكول على التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد واستيفاء شرط تسجيل الشركات التي تستورد أو تصدر الغذاء لدى الهيئة ضمن شروط الاعتماد بالبرنامج، وتحديد نقطة اتصال بمكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة ونقطة اتصال طرف المصلحة "البرنامج" لتبادل المعلومات، والرد على استفسارات الأعضاء المعتمدين بالبرنامج ذات الصلة بقطاع الأغذية وذلك باستخدام أحدث طرق الاتصال الإلكترونية.

كما تضمن البروتوكول أيضا تعاون الطرفين فى عقد ورش العمل ذات الاهتمامات المشتركة والتي تتضمن التعريف بالبرنامج واختصاصاته والفوائد التي يقدمها للمجتمع التجاري، وكذا التعريف بالهيئة واختصاصاتها ودورها في إحكام الرقابة وتيسير إجراءات الإفراج عن السلع الغذائية بحضور ممثلين عن العملاء المعتمدين بالبرنامج وأى أطراف معنية أخرى.

ويشمل ملحق البروتوكول (أ) قائمة الشركات المعتمدة بالقائمة البيضاء المشتركة لدى كل من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والهيئة القومية لسلامة الغذاء ويتم تحديثه باستمرار.

ويحتوي البروتوكول علي مزايا وتيسيرات تمنح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد "AEO مصر" للشركات المدرجة بالملحق ( أ ) من بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة، خفض نسبة فحص العينات الخاصة برسائل الشركات المدرجة بالقائمة البيضاء المشتركة المدرجة بالملحق ( أ )، والتمتع بميزة أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى، وفي حالة الفحص تتمتع العينة بالمسار السريع للفحص والتمتع بالأولوية فى المعاملة في حالة خضوع الشحنات للفحص الفعلي، وفي حال وجود مشكلة خلال إجراءات فحص الهيئة يتم التنسيق بين الطرفين من خلال نقاط الاتصال لسرعة حل تلك المشكلة، وتخصيص لجنة جمركية بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن رسائل الشركات المعتمدة، والتمتع بأقل نسبة فحص فعلى لرسائل الشركة وفقًا لنوع القائمة وعلى أسس نظم إدارة المخاطر بالجمارك والأولوية فى استرداد وتسوية المبالغ المطالب بردها وفقًا للقانون وأولوية إجراء المعاينة الجمركية بمقر المشغل الاقتصادى المعتمد بالتنسيق مع جمرك الإفراج والأولوية فى التعامل في حال إعادة العمل بالموانئ بعد إغلاقها نظرًا لظروف طارئة، والتزام المواقع الجمركية بعدم تغيير مسار الإفراج لعملاء المشغل الاقتصادى المعتمد إلى المسار الأحمر إلا بعد موافقة مدير الموقع وتحت مسئوليته مع إدراج سبب التحويل على الشهادة الجمركية الورقية وعلى التطبيق، وأن يطبق نظام الإفراج بالمسار الأخضر على رسائل عملاء المشغل الإقتصادى المعتمد فى حالة تطبيق اتفاقية تفضيلية والاكتفاء بمعاينتها للتحقق من دلالة المنشأ وفقًا لأحكام الاتفاقية ولا يمنع اختيار المشغل الاقتصادى المعتمد الإفراج عن رسالته بنظام الإفراج المسبق من التمتع بتطبيق المسار الأخضر على الرسالة وذلك وفقًا لإنظمة المخاطر، واستكمال الإجراءات الجمركية للإفراج عن الشحنات بعد مواعيد العمل الرسمية والحصول على المنشورات التى تصدر عن الجمارك ذات الصلة بنشاط المشغل الاقتصادي المعتمد وتخصيص منسق جمركى للتعامل مع ملف الشركة بالبرنامج والتواصل والمتابعة، والتمتع بمعاملة تفضيلية فيما يخص الإجراءات الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى المعنية، وكذلك المزايا الناتجة عن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد الثنائية أو متعددة الأطراف التى يتم إبرامها مع المصالح الجمركية بالدول الأعضاء في تلك الاتفاقيات وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
بروتوكول بين «سلامة الغذاء» و«الجمارك» للشحنات الغذائية المستوردة
بروتوكول بين «سلامة الغذاء» و«الجمارك» للشحنات الغذائية المستوردة
بروتوكول بين «سلامة الغذاء» و«الجمارك» للشحنات الغذائية المستوردة
بروتوكول بين «سلامة الغذاء» و«الجمارك» للشحنات الغذائية المستوردة

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