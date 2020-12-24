نتنياهو: الإعلان قريبًا عن اتفاقيات تطبيع أخرى بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن اتفاقيات تطبيع إضافية بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية ستعلن في وقت أقرب مما كان متوقعا.وقال "سنشهد الكثير والكثير من البلدان، أكثر بكثير من المتوقع، وربما أسرع بكثير من المتوقع"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني وقال نتنياهو للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في نيويورك كيلي كرافت وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، عندما التقى بهما في القدس "يمكنك رؤية الدول العربية، بعضها تقدم بالفعل، والبعض الآخر يتقدم (لإقامة علاقات مع إسرائيل)".وتقوم كرافت تزور إسرائيل هذا الأسبوع، قبل ترك منصبها في الأمم المتحدة، عندما تنتهي ولاية إدارة ترامب في 20 يناير المقبل.وقالت أيضًا إنه سيكون هناك "المزيد" من الاتفاقيات القادمة.