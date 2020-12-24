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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

تنسيقية الشباب تثمن جهود «القاهرة - دبي» لاعتماد يوم الأخوّة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:50 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
إسلام نصير
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ثمّنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهود الدبلوماسية المصرية من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع بعثة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، في تخليد يوم الرابع من نوفمبر من كل عام يومًا للأخوّة الإنسانية.

يأتي القرار تخليدًا لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في 4 فبراير 2019، الذي شهد توقيع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على وثيقة «الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك» في أبوظبي.

ونجحت البعثتين المصرية والإماراتية في نيويورك في حشد الدعم والتأييد لاعتماد القرار الأممي لتعميق مفهوم الإنسانية والحق في الحياة، لتستجيب المنظمة الدولية بالإجماع للقرار.

وتأمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تكون ذكرى ذلك اليوم هي البداية نحو عالم أكثر تسامحًا وإخاءً وتقبلًا للاختلافات البشرية ونبذ العنصرية بكافة أشكالها، كما تثمن الجهد الإماراتي في التنسيق مع عدد من الدول الصديقة وحشد الدعم اللازم لاعتماد هذا القرار التاريخي.

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