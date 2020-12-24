مطران الأسقفية: «لولا الاستقرار الأمني ما استطعنا الاحتفال بالعيد»

صلى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد، مؤكدا: "لولا الاستقرار الأمني ما استطعنا الاحتفال بالعيد".وتابع في عظة القداس: "أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا لنحتفل بأمان".وقال حنا: "نصلي لأجل مصر لقد عشنا بناء مشروعات عملاقة، فالدولة تولي حق السكن رعاية خاصة وتبني آلاف الشقق كل يوم إلى جانب مبادرات مختلفة تهدف لرفعة الإنسان المصري مثل ١٠٠ مليون صحة".وأعرب المطران عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة نشكر الله عليها.