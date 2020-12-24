السجن 5 سنوات لكهربائي هتك عرض ربه منزل بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى عطية درويش، رئيس المحكمة، حكمها بمعاقبة كهربائي بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا، بعد اتهامه بهتك عرض ربة منزل.صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد عزت غريب، ومحمد عاطف مشالي، وسكرتارية مصطفى أبو اليسر.وترجع أحداث القضية رقم 13065 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ بقيام كهربائي بهتك عرض ربة منزل.كشفت تحريات ضباط قسم شرطة الرمل ثان، أنه عقب تواجد المتهم "ه.ر.م، كهربائي"، داخل شقة المجني عليها "م. م. م"، ربة منزل لإصلاح عطل بالكهرباء، وقام بفصل التيار الكهربائي لإصلاحه وعند عودة التيار الكهربائي فوجئت بالمتهم بحجرة نومها عاريا من ملابسه وقام بدفعها على السرير وجثم فوقها محاولا حسر ملابسها فاستطاعت يده لمس أماكن العفة من جسدها وهتك عرضها.وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.