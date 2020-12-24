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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم الخميس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:54 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل اليوم الخميس 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17193 طنا تشمل 3200 طن يوريا و12700 طن رمل و1293 طن نترات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75923 طنا، وإجمالى حركة الصادر من الحاويات 421 حاوية، وبلغ عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1440 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180158 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45800 طن. 

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2647 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وغادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية مكافئة قادمة من الإسكندرية وبشحن 22 حاوية مكافئة متجهة إلى السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5026 شاحنة.

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