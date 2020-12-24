بعد قرار «الوزراء» بإلغائها.. «الدستور» ترصد أجواء الكريسماس فى المحافظات

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الاستعدادت الخاصة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات.وخلال الاجتماع شدد اللواء محمود شعراوي على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في كافة محافظة الجمهورية بكل حزم، والتعامل بحسم مع أي محاولات لمخالفة تلك الإجراءات.وأشار شعراوي إلي توجيهات رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بعدم التهاون في تنفيذ الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، خاصة إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بالتواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة وتكثيف الحملات على وسائل النقل؛ للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية، وفرض الغرامات على المخالفين لتلك التعليمات للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.وأكد وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة المحافظين لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية في المواعيد المعلنة من الدولة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومعاقبة المخالفين لتلك القرارات، وفقًا للإجراءات القانونية، ومنع تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم والكافيهات.وأعلن شعراوي أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، رصدت خلال اليومين الماضيين أكثر من 10 آلاف مخالفة متنوعة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومواعيد غلق المحال في التوقيتات المعلنة من الدولة، لافتًا إلى أن المخالفات تنوعت ما بين المقاهي والمطاعم والمحال والأسواق والورش المخالفة، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بمديريات الأمن.كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة الاستمرار في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلًا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.وأشاد اللواء محمود شعراوى، خلال الاجتماع، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.الأقصر تحتفل بالكريسماس برسومات من الفلكلور الشعبيوأنهت مدينة الأقصر استعداداتها للاحتفال بعيد رأس السنة، وعلى الرغم من انخفاض أعداد السائحين بالمحافظة، إلا أن المنشآت الفندقية والسياحية حرصت على الاستماع بأجواء الكريسماس من خلال تركيب الزينة.وقامت سلطات مجلس مدينة الأقصر بتزيين بمنطقة كورنيش النيل، من خلال رسم جداريات تحمل رسومًا ذات طابع فلكلوري، فنرى الفتاة المصرية السمراء وملابسها التقليدية، وكذلك حروفًا من اللغة العربية، ونقوشات فرعونية.وأضاءت الفنادق السياحية الثابتة والعائمة بمدينة الأقصر شجرة الكريسماس، وجرى تزيين الفنادق من الداخل والطرقات الداخلية، والتجهيز لإقامة مسارح مكشوفة لاستضافة الاحتفالات وسط إجراءات وقائية مشددة في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا.عقوبات للمخالفين في فنادق مطروحفيما قال مصدر بمحافظة مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، إنه سيتم الالتزام بقرار مجلس الوزراء ومنع كافة الاحتفالات المتعلقة برأس السنة الميلادية (الكريسماس)، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وأوضح المصدر أنه يتم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في الفنادق والمنشآت السياحية، وتوقيع عقوبات على المخالفين، مؤكدا أنه يتم تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة يومية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتنبيه بعدم إقامة الاحتفالات وفقا لقرار محلس الوزراء.وأشار إلى أن نسب الإشغال في الفنادق 5%، وهذه هي النسبة المعتادة في الشتاء، لأن مطروح من المحافظات السياحية الموسمية، مشيرا إلى أن أشهر الجنسيات المترددة على مدينة سيوة في الوقت الحالي من دول "اليمن، الأردن، ليبيا، أمريكا، فرنسا، الهند، روسيا".العشاء والوسيقى بديلًا لـ"الكريسماس" بالبحر الأحمروتحتفل فنادق البحر الأحمر هذا العام بالكريسماس بطريقة مختلفة بسبب الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد إصدار وزارة السياحة والآثار قرارًا بإلغاء التجمعات والاحتفالات الخاصة بالكريسماس.يقول أبو الحجاج العماري، مدير أحد الفنادق السياحية بالبحر الأحمر، إن وزارة السياحة والآثار أصدرت قرارًا بمنع الحفلات فى احتفالات رأس السنة لمنع انتشار فيروس كورونا، كإجراء احترازي وحفاظًا على سلامة النزلاء من التجمعات، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء الحفلات الغنائية الكبرى داخل الفنادق، وسيتم تعويضها بحفلات مصغرة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، عن طريق تنظيم بعض الفقرات الفنية القصيرة لإدخال البهجة والفرحة على النزلاء، وإقامة حفل عشاء فاخر على ألحان الموسيقى.من جانبه، أكد علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن جميع فنادق المحافظة ألغت تعاقداتها الخاصة باحتفالات رأس السنة التزامًا بقرار وزارة السياحة، مؤكدًا أن هناك التزامًا من مسؤولي الفنادق بمنع الاحتفالات الكبيرة، مع إقامة حفلات عشاء رأس السنة والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة.وأكد الخبير السياحي عصام علي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قرار إلغاء حفلات الكريسماس ورأس السنة لهذا العام كان ضروريًا للحفاظ على سلامة النزلاء بالفنادق، بالرغم من أن نسب الإشغال بها لا تتجاوز نسبة الـ20%، مؤكدًا أن القطاع السياحي من أول وأكثر القطاعات تأثرًا بفيروس كورونا.إغلاق جزئي بالوادي الجديدفيما ألغى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أى احتفالات برأس السنة، مشددا على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.وشدد محافظ الوادي الجديد على عدم الاحتفال برأس السنة وغلق الأماكن الترفيهية والسياحية التي من المحتمل أن يحدث بها تجمعات واحتفالات، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.وكلف الزملوط رؤساء مراكز المحافظة بالمرور المستمر على النوادي والحدائق والأماكن السياحية، والتحذير على عدم إقامة أي احتفالات أو تجمعات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة وتفشي فيروس كورونا في أنحاء المحافظة.