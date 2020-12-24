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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جازبروم تصدر 179 مليار متر مكعب من الغاز خارج الجمهوريات السوفيتية سابقًا خلال العام الحالي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:25 م
جازبروم
جازبروم
وكالات
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قال ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم في خطاب لعمال الشركة- اليوم الخميس- إن صادرات الشركة من الغاز الطبيعي مع استبعاد جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق بلغت خلال العام الحالي حوالي 179 مليار متر مكعب.

وأشارت إلى زيادة الصادرات إلى تركيا وهولندا وسلوفاكيا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن جازبروم وقعت عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز إلى ألمانيا واليونان خلال العام الحالي.

كما زادت صادرات جازبروم إلى الصين عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا عن المخطط، حيث زادت الصادرات في بعض الأيام بنسبة 25% عن الكميات المتعاقد عليها.

وتواصل جازبروم المحادثات مع الصين لزيادة صادرات الغاز عبر خط باور أوف سيبيريا إلى جانب إنشاء خطوط أنابيب جديدة.

في الوقت نفسه زادت الطاقة الإنتاجية لشركة جازبروم خلال العام الحالي عن الإنتاج الفعلي بمقدار 100 مليار متر مكعب، في حين بلغ إجمالي الإنتاج خلال العام أكثر من 452 مليار متر مكعب.

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