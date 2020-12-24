وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

تفقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مسابقة التقييم الكشفي على مستوى الجمهورية لفريق البراعم بمدرسة الإيمان الإسلامية وفريق الأشبال بمدرسة جنة الأطفال وفريق الكشافة بمدرسة الإمام محمد عبده الإعدادية، وفريق الكشاف المتقدم بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية وفريق النور والأمل بشطا لذوي الاحتياجات الخاصة وفريق الصم والبكم بدمياط الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة.جاء ذلك بحضور يحيى توما مدير عام الخدمات وعبد العليم جمعة مدير عام إدارة دمياط وطارق النشوقاتي موجه عام التربية الرياضية، والدكتور محمد جبر مسئول الكشافة المركزي وعزه العجوز موجه أول الديوان وأسماء عطية موجه أول إدارة دمياط وموجهين مراحل التربية الرياضية.وتم تقييم المسابقة فى حضور لجنة التحكيم الوزارية المكونة من تامر على الدالى رئيس اللجنة وايهاب عبد التواب محمد وهاني عبد الحكيم محمد أعضاء اللجنة.