بسبب بزوغ نجم المعارضة.. أردوغان يخشى إجراء انتخابات مبكرة

حسم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان كورتولموش، اليوم الخميس، مسألة احتمالية إجراء الانتخابات المبكرة المثارة بتركيا، مؤكدًا أن الأمر غير مطروح من الأساس.وصرح كورتولموش، خلال مشاركته في أحد الاحتفالات التي تنظمها بلدية إسطنبول، بأن «الظروف في تركيا لا تقول إن هناك انتخابات مبكرة. ولا يعرف البرلمان حسابات ذلك»، وفقا لموقع تركيا الآن.وتابع نائب رئيس الحزب الحاكم الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان: «لقد أقرت تركيا نظام الحكم الرئاسي. إذا كانت الإرادة السياسية، أي الإرادة الوطنية التي بصمت عليها أمتنا في البرلمان، ترغب في ذلك، فيمكنها تغييره».تصريحات القيادي في حزب أردوغان، جاءت مؤكدة لتقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية، يشير إلى أن المعارضة التركية تزداد شدة وصرامة مع مرور الوقت في مواجهة أردوغان، بينهم امرأتان تنافسانه على كرسي الرئاسة.وأشار الصحفي بوبي غوش، في مقالة له نشرتها الوكالة الأمريكية، إلى أن رئيس حزب العدالة والتنمية، يستعد لدخول عام 2021 بأقوى معارضة في حياته السياسية، مع تفاقم الأزمات الداخلية إلى جانب وصول استراتيجيته إلى طريق مسدود، مما يجعله لن يقوم باتخاذ خطوة الانتخابات المبكرة.