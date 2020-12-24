ماكرون: الوحدة الأوروبية آتت ثمارها

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "الوحدة الأوروبية آتت ثمارها".وكتب ماكرون في تغريدة له عبر "تويتر": "لقد آتت الوحدة والصمود الأوروبيان ثمارهما".وأضاف: "تعتبر الصفقة مع المملكة المتحدة ضرورية لحماية مواطنينا وصيادي الأسماك والمنتجين لدينا.. وسنتأكد من تحقيق هذا الأمر".وأشار ماكرون إلى أن أوروبا تتحرك إلى الأمام ويمكنها أن تتطلع إلى المستقبل موحدة، وذات سيادة وقوية.