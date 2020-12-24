محافظ الأقصر يجري حركة ترقيات لشاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قرار رقم 710 والخاص بترقية 3673 من أعضاء هيئة التعليم.القرار شمل شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقى متطلبات الترقية للوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية اعتبارا من 112020 على أن يمنح المرقون المشار إليهم بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبار من الشهر التالى لصدور هذا القرار.