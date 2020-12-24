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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ستاندرد آند بورز يغلق بمكاسب متواضعة بفضل اتفاق بريطانيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:43 م
ستاندرد آند بورز
ستاندرد آند بورز
وكالات
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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا في جلسة مختصرة، الخميس، قبيل عطلة عيد الميلاد وسط آمال بمستقبل أفضل في ضوء اتفاق تحفيز وشيك واتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتوزيع اللقاح، وشملت المكاسب جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة.

وفي حين من المعتاد أن تبلي الأسهم بلاء حسنا في آخر أيام ديسمبر، فإن تنامي الجائحة وانتخابات الإعادة المقررة على مقاعد مجلس الشيوخ في جورجيا كانت تلقي بظلالها على التوقعات هذا العام.

صوت مجلس النواب الأمريكي لإفشال محاولة الرئيس دونالد ترامب إدخال تعديلات على حزمة إغاثة من فيروس كورونا وإنفاق حكومي حجمها 2.3 تريليون دولار بعد إصرار ترامب على مدفوعات مباشرة للأمريكيين بمقدار ألفي دولار.

ألقى ذلك بظلال من الشك على فرص توقيع الرئيس للحزمة التي أقرها الكونجرس يوم الاثنين لتصبح قانونا ساريا وأثار احتمال إغلاق جزئي للأجهزة الحكومية.

قال بيتر كارديلو، كبير محللي السوق لدى سبارتان كابيتال للأوراق المالية في نيويورك، "في حالة عدم إقرار (التحفيز) بشكل ما فقد يكون لهذا تداعيات وخيمة على العاطلين عن العمل."

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 71.42 نقطة بما يعادل 0.24 بالمئة ليصل إلى 30201.25 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 13.25 نقطة أو 0.36 بالمئة مسجلا 3703.26 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 33.62 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 12804.73 نقطة.

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