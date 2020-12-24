الأرجنتين تتسلم أول شحنة من لقاح «سبوتنيك V» ضد كورونا

وصلت أول شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، الخميس، إلى الأرجنتين.ووفقًا لما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الخميس، فقد هبطت طائرة تحمل على متنها 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي في مطار "الوزير بيستارينيي" الدولي قرب بوينس آيرس، وكان في استقبالها رئيس الحكومة الأرجنتينية سانتياغو كافييرو، ووزير الصحة خينيس جونزاليس، وسفير موسكو لدى البلاد دميتري فيوكتيستوف.وأكد رئيس الوزراء الأرجنتيني أن حملة التطعيم بـ"سبوتنيك V" في البلاد ستنطلق الأسبوع القادم، وسيتم تحديد الموعد النهائي في اجتماع سيعقد أواخر الأسبوع الجاري.ومن المقرر أن يتم أولا تطعيم الكوادر الطبية ثم المواطنين المسنين وعناصر أجهزة الأمن والشرطة وسوف تليهم الفئات الأخرى.ومن المتوقع أن يتلقى 10 ملايين شخص في البلاد اللقاح ضد كورونا بحلول مارس القادم.في غضون ذلك، أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، للصحفيين، اليوم، وجود خطط لبدء إنتاج "سبوتنيك V" في الأرجنتين في الربع الثاني من العام القادم.وأصبحت الأرجنتين، أمس، أول دولة في أمريكا اللاتينية اعتمدت اللقاح الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية بناء على نتائج اختباراته في روسيا.