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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكاتدرائية الأسقفية تبدأ قداس عيد الميلاد المجيد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:06 م
الكاتدرائية الأسقفية
الكاتدرائية الأسقفية
مونيكا جرجس
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بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة.

وضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية: "اليوم ولد المسيح، اليوم جاء المخلص، المجد لله في الأعالي"، ليرد الحاضرون: "هللويا".

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون: "إلهنا القادر على كل شىء.. الذي كل شىء مكشوف لديه.. وكل رغبة معلومة عنده، ولا تخفى عليه خافية.. طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس لنحبك حبًا تامًا.. ونعظم اسمك الأقدس".

كانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب.

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