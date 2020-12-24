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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يتفاوض مع ائتلاف بزعامة شركة إماراتية لبناء مصفاة لتكرير النفط

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:08 م
النفط
النفط
وكالات
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية قررت استمرار شركة مصافي الجنوب بإكمال المناقشات الفنية والاقتصادية لمشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام الاستثماري في محافظة ذي قار 375 كيلومترا جنوب بغداد.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس قرر استمرار شركة مصافي الجنوب في التفاوض مع ائتلاف شركات بزعامة شركة الأوسط الإماراتية؛ للوصول إلى مرحلة توقيع عقد استثمار لتشييد المصفاة وإلزام وزارة النفط بشراء المنتجات البيضاء البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض استثناءً من قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام لمدة تحدد من خلال مناقشات إكمال وإقرار النموذج الاقتصادي ومدة الاستثمار وبقية التفاصيل الاقتصادية".

وأوضح البيان، كما وافقت الحكومة على "تخصيص قطعة الأرض من شركة مصافي الجنوب المجاورة لمصفى ذي قار الحالي التابعة لوزارة المالية، على أن يدفع المستثمر بدل الإيجار وقيام وزارة الموارد المائية بتهيئة كمية الماء المطلوبة للمشروع التي تقدر بحدود 1000 متر مكعب ساعة وبموجب عقد يتفق عليه".

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم، قد كشف يوم الثلاثاء الماضي عن أن الحكومة العراقية وافقت على بناء مصفاة استثمارية لتكرير النفط الخام جنوبي مدينة الناصرية بطاقة 100 ألف برميل يوميا من قبل ائتلاف يضم ثلاث شركات عالمية رصينة، على أن يبدأ العمل خلال الربع الأول من العام المقبل.

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