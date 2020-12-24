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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فرص عمل وزارة القوى العاملة خلال شهر ديسمبر 2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:50 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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تحرص وزارة القوى العاملة على توفير فرص عمل في مختلف المجالات لجميع فئات الشباب بكل مؤهلاتهم، وذلك من خلال نشرة التوظيف الشهرية التي تعلنها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، للحد من نسبة البطالة في مصر.

وتمكنت الوزارة خلال شهر ديسمبر الجاري من توفير نحو 2796 فرصة عمل، منها 450 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة.

فرص عمل وزارة القوى العاملة خلال شهر ديسمبر

وجاءت الوظائف المتاحة بأجور مجزية بدأت من 1200 وحتى 4500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.

وتشمل فرص العمل المتاحة، 35 فرصة على مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات.
579 أفراد أمن.
35 مشرف أمن.
430 عامل إنتاج.
185 عامل خياطة.
258 عامل ماكينة.
90 عامل مكواة.
75 بائعًا.
50 عضو فريق.
53  كاشيرًا.
28 عامل تعبئة.
35 عامل مخازن.
40 منسق ممرات.
31 مشرف قسم.
2 موظفي خدمة عملاء.
47 عامل نظافة.
7 طباخ.
50 مساعد شيف طباخ.
 55 ويتر.
50 تدريب طهي دواجن.
60 مساعد ويتر.
30 كابتن.
147 مراقب جودة.
20 عامل غسيل.
3 عمال حمام سباحة.
7 عامل زراعة.
75 عامل عادي.
17 فنى صيانة كهرباء.
50 عامل تشطيب.
 10 عامل غزل.
 5 فني تصنيع.
 11 مدرسًا.
 12 مهندسًا تخصصات ميكانيكا ، إلكترونيات،  كهرباء، سفتي، مدني، وإنتاج.
50 مهندس زراعي.
4 محاسب.
5 طبيب بيطري.
5 سكرتارية.
8 سائق.
41 مسئول ائتمان.
10 مندوب سائق.
13 فني تقطيع بلاستيك، فني طباعة بلاستيك، فني تبريد وتكييف، مشرف تشطيبات، عامل صيدلية، وصراف.

رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن الوظائف وفرص العمل

وعلى من يرغب في معرفة تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب، التواصل مع أرقام التليفونات الموضحة بالنشرة الوظيفية عبر موقع وزارة القوى العاملة (من هنا)، أو التقديم عبر موقع الوزارة تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة.

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