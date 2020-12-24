ضبط لحوم مصنعة فاسدة في الأقصر

وجه الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، بتشكيل لجنة تضم كل من دكتورة آمال أديب مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالأقصر، ودكتورة نيفين رفعت، والدكتورة سماح رضا أطباء بإدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية، وكذلك شرطة التموين وشرطة المسطحات والبيئة، في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف أعمال اللجان التفتيشية على المطاعم ومحلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك أماكن تخزينها في الثلاجات.وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لـ4 مطاعم بوسط الأقصر بإجمالي وزن 50 كجم مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.كما تم المرور على ثلاجة حفظ اللحوم والدواجن ومصنعاتها، وتم تحرير محضر لها بجمالي وزن حوالي 242 كجم مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل توزيعها ووصولها للمواطنين.