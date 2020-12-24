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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تشييع جثمان ابن «الغرق» ضحية الهجرة غير الشرعية لإيطاليا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:29 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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شيّع المئات من أهالي قرية الغرق بحري التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، منذ قليل، جنازة شهيد لقمة العيش سعيد عبدالحميد، الذي لقي مصرعه غرقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط، خلال محاولته الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

وتم دفنه بمقابر أسرته بالقرية، حيث يقوم الجرار الزراعي بنقل الجثمان للمقابر ومن خلفه الموتوسيكلات والتبريكات محملة بالأهلي نظرًا لبعد المقابر ٥ كم بالقرية.

وقال حسن عبدالحميد، شقيق الغريق سعيد عبدالحميد محمد أحمد، إن أخاه يبلغ من العمر ٣٦ عاما، وسافر ليبيا منذ عامين وكان يعمل في المعمار، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بسفره منذ يومين، حيث تواصل معهم تليفونيًا بأنه سيسافر إلى إيطاليا، لكنهم حذروه من خطورة الأمر ولم يستجب لهم وأغلق هاتفه.

وأضاف «حسن» في تصريحات لـ«الدستور»، أن شقيقه لديه ٣ أولاد وبنت، وأنهم عرفوا خبر وفاته من «فيسبوك» وتعرفوا عليه عن طريق جواز السفر، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث إلى مستشفى صبراتة بليبيا، وأن أخاه وقع ضحية لسماسرة الهجرة غير الشرعية وأوهموه بالسفر إلى إيطاليا.

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