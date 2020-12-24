مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في الشرقية

لقي اثنان من العناصر الإجرامية الخطرة مصرعهما، وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء ضبطهم بالشرقية، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومخدرات.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة هم: عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضايا سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح، ومخدرات والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "مخدرات - حيازة سلاح نارى - مقاومة سلطات - قتل)، عاطل - مقيم بدائرة قسم ميت غمر بالدقهلية – (سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات)، عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى واستخدامهم دراجات نارية للتنقل.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف وبتمشيط المنطقة تبين (مصرع العنصران الأول والثانى)، وأمكن ضبط (العنصر الثالث مصابًا بطلق نارى بالساق).وأمكن ضبط عدد (3 بنادق آلية، 14 خزينة، عدد من الطلقات، 20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، أقراص مخدرة، ميزان، كمية من الأكياس وأدوات التغليف، عدد 3 قطع أسلحة بيضاء، عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ مالى).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.