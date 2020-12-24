وزير الاقتصاد العُماني يتوقع انكماش الناتج 4% في 2020

قال وزير الاقتصاد العماني في مقابلة تلفزيونية إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد سلطنة عمان 4% في المتوسط هذا العام، عازيًا ذلك إلى تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.وتعاني دول الخليج الغنية بالنفط من صدمة أزمة فيروس كورونا، التي تقلص الطلب في الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب تدني أسعار الخام، الذي يضر بالإيرادات هذا العام.وقال الوزير سعيد بن محمد الصقري إن حزمة حوافز لمساعدة الاقتصاد في خضم الأزمة بلغت ثمانية مليارات ريال (20.78 مليار دولار).