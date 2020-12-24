شخصية العام في كندا يشيد بإنجازات الرئيس السيسي

أشاد شريف السبعاوي، عضو برلمان مقاطعة أونتاريو، نائب وزير السياحة الكندي، بالإنجازات الكبيرة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر شهدت نقلة في جميع المجالات في عهد الرئيس السيسي.أشاد سبعاوي، الذي اختير شخصية 2020 الأكثر تأثيرًا في كندا من قبل صحيفة أمريكية، بالإجراءات التي تُتخذ حاليًا في مصر لمواجهة جائحة كورونا، مشددًا على أنه رغم التحديات التي تفرضها الجائحة الحالية، إلا أن مسيرة التقدم والإصلاح الاقتصادي مستمرة، وهو ما ظهر جليًّا في أداء العملة المصرية في 2020، ومشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمدن الجديدة.نوّه البرلماني الكندي من أصل مصري أيضًا بالإجراءات التي اتخذتها مقاطعة أونتاريو لمواجهة الجائحة، قائلًا إن التجربة أثبتت أن كل الإجراءات التي تم تبنيها من قبل الحكومة كانت صحيحة.فاز سبعاوي بشخصية 2020 الأكثر تأثيرًا في كندا بعد منافسة قوية مع عشرات الشخصيات لنيل الجائزة المقدمة من مؤسسة صحيفة "الحياة نيوز" الأمريكية، وجاء فوزه نظرًا لتاريخه المميز والمشرف بالانجازات والعمل الخدمي في كندا ومساعدة جميع الجاليات العربية.