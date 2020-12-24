رئيس قسم بـ«آداب المنصورة» يوزع ورودًا على الطلاب احتفالًا بانتهاء المحاضرات (فيديو)

وزع الدكتور حمدى شاهين رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة، عددا من باقات الورد على الطلاب داخل المحاضرة احتفالا بانتهاء محاضرات الفصل الدراسى الأول.وأوضح رئيس قسم اللغة الإنجليزية، أن هذه اللفتة تأتي تعبيرا عن حبه الشديد لطلابه بقسم اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه كان يسعى جاهدا للتخفيف عنهم خلال الفصل الدراسى، خصوصا أن البلاد تمر بظروف صعبة بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.وأكد عدد من طلاب قسم اللغة الإنجليزية أنهم ينتظرون الورود آخر محاضرة من كل فصل دراسى معبرين عن فرحتهم بأن هذا اليوم لن يمحى من الذاكرة.