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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالتزكية.. العطار رئيسًا لشعبة الأدوات الرياضية بغرفة القاهرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:06 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار الأدوات والأجهزة الرياضية بغرفة القاهرة جلسة إجراءات لإعادة تشكيل مجلس إدارتها من جديد لدورة 2020-2024 حسب لائحة الشعب التجارية بالغرفة.

جاء ذلك بحضور سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، وتم اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية حيث جاء فهد العطار رئيسًا للشعبة ومعتز مرزوق ورأفت أديب نائبان اول وثان ومحمد فهمي سكرتيرًا عامًا للشعبة.

وأبدى أعضاء مجلس إدارة الشعبة في ثوبه الجديد ارتياحهم لتشكيل مجلس إدارة الشعبة ومناقشة كل ما يتعلق بهذا القطاع سواء فيما يتعلق بالمعوقات أو مقترحات التطوير والتنمية خلال المرحلة القادمة التي تتطلب تكاتف الجهود لمساندة هذا النشاط الذي يضم خبرات كبيرة في هذا المجال.

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