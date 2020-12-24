عثمان: قرار محافظ الإسماعيلية بتخفيض العمالة يحمي المواطنين

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن قرار اللواء اركان حرب شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية الذي صدر اليوم بشأن تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي في المصالح الحكومية، تتطلب حمله شعبية وإعلاميه موسعة من قبل الجميع داخل المحافظة، لأهميه هذا القرار في الحفاظ على المواطنين بعد الإعلان عن موجات شديدة القسوة من كورونا.وأشار إلى أن القرار أيضا تضمن الاستمرار في متابعة الإشغالات واجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم، بالإضافة إلى قرار الحظر على إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.وأضاف أنه من المقرر أن نقوم بعمل حملات توعية داخل المحافظة بالأشتراك مع جمعيات المجتمع المدني والنقابات المختلفة، كما حدث في الموجه الأولى لكورونا من شهور.