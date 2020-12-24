عثمان: قرار محافظ الإسماعيلية بتخفيض العمالة يحمي المواطنين
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:12 م
مصطفى ديابطباعة
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن قرار اللواء اركان حرب شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية الذي صدر اليوم بشأن تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي في المصالح الحكومية، تتطلب حمله شعبية وإعلاميه موسعة من قبل الجميع داخل المحافظة، لأهميه هذا القرار في الحفاظ على المواطنين بعد الإعلان عن موجات شديدة القسوة من كورونا.
وأشار إلى أن القرار أيضا تضمن الاستمرار في متابعة الإشغالات واجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم، بالإضافة إلى قرار الحظر على إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
وأضاف أنه من المقرر أن نقوم بعمل حملات توعية داخل المحافظة بالأشتراك مع جمعيات المجتمع المدني والنقابات المختلفة، كما حدث في الموجه الأولى لكورونا من شهور.
وأشار إلى أن القرار أيضا تضمن الاستمرار في متابعة الإشغالات واجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم، بالإضافة إلى قرار الحظر على إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
وأضاف أنه من المقرر أن نقوم بعمل حملات توعية داخل المحافظة بالأشتراك مع جمعيات المجتمع المدني والنقابات المختلفة، كما حدث في الموجه الأولى لكورونا من شهور.