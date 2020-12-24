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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

محمد عابدين يطرح أغنيته الجديدة «أنا السند» (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:35 م
المطرب محمد عابدين
المطرب محمد عابدين
دعاء عبد المقصود
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طرح المطرب محمد عابدين أغنيته الجديدة" أنا السند" على طريقة الفيديو كليب اليوم بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنيته الأخيرة "بحبك بالمصري" ومن المقرر عرض أغنية "أنا السند" على شبكة نجوم اف إم ومزيكا وفري ميوزيك واليوتيوب.

أغنية "أنا السند" من كلمات: خالد ماجد وتلحين: كامل الجندي وتوزيع: عدي فكري ومن إنتاج: أب كورب.

تقول كلمات الأغنية " أخرى أنا جبته، من كتر اللي خسرته، شايف الوحده أحلى من وجودكو، كفايه عليا الظروف، الهم اللى أنا شايله، بتشيلونى في همومكو، وأنا همى مين شايله، وليكو كنت أنا السند، ليكوا كنت انا الجدع، فى وشى بتقولولى حاجه، وفي ضهري كنت بتخدع، عايش في وجودكوا، وكأني عايش في غربه، لوحدي أو معاكوا، خلاص معدتش فارقه، النقص فيكوا مكشوف، بتجري في الدم المصالح، مبتتمنوش الخير لحد، صدقوني الكل رايح، وليكوا كنت أنا السند، ليكوا كنت أنا الجدع، في وشى بتقولولى حاجه، وفي ضهرى كنت بتخدع".

من ناحية أخري يكثف محمد عابدين مجهوداته لتسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد لطرحه في الأسواق في الصيف المقبل.

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