حبس سائق بتهمة التحرش بالسيدات في المرج

أمرت نيابة المرج، اليوم الخميس، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بالسيدات في المرج.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وأنكر المتهم.س.ع سائق تحرشه بالسيدات، مؤكدا أنه ادعاء كاذب.وقالت إحدى السيدات فى أقوالها، بأنها تعرضت للتحرش اللفظى والجسدى من قبل المتهم أثناء استقلالها مركبة التوك توك معه.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بقيام سائق توك توك بالتحرش بالسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.