عادات خاطئة تفسد الدايت.. تعرف عليها

عادات خاطئة تفسد الدايت

عادات صحية

يسعى كثيرون إلى الدخول في أنظمة غذائية كثيرة لكن دون جدوى، وهنا تتحدث خبيرة التغذية العلاجية دكتورة جيهان الدمرداش، حول العادات اليومية الخاطئة التي يفعلها البعض دون وعي.-هل تعلم أن كوب صغير من البيبسي يعادل 9 معالق سكر، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة فى الوزن.- كيس الشيبسي يعادل 1 لتر من الزيت.- شراب العصير المعلب «غير بيور» يعادل 12 ملعقة سكر ويفضل شراب العصير الفريش غير معلب دون مواد حافظة.- مكعب الشوكولاتة غير خام «ليس دارك» يعادل أكثر من 19 ملعقة سكر.- البطاطس المحمرة تأخذ ٦ ساعات حتى يحرقها الجسم.- تناول أكثر من 5 ملاعق مكرونة وأرز يحتاج على الأقل ساعتين مشي حتى يتم حرقها أو ممارسة رقص الزومبا.- شراب كوب من الشاي الأخضر، عليه عصير ليمون، قبل تناول الطعام بنصف ساعة بنص يعمل على حرق الدهون.- تناول السلطة الخضراء يحافظ علي الشعر والبشرة أثناء الرجيم لأنها تحتوي على الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وتساعد على الإحساس بالشبع لفتره طويلة.- شراب الليمون المقطع وعليه نصف معلقه جنزبيل بيساعد على الحرق.- تقسيم الوجبات على مدار اليوم على أن يكون هناك وجبة كل ٣ ساعات خفيفة، هذا يساعد أكثر على إنقاص الوزن والشعور بالشبع لفتره طويلة.